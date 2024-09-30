どの家庭にもある「ラップの芯」のユニークな活用方法をご紹介します。知っておくと、専用の道具を買わずにすむ便利な方法です。▼お弁当箱にも詰めやすい形に変身ゆで卵はときにお弁当箱に詰めにくいことがありますね。でもこの方法を使えば長細くなって、切ったときにも形がきれいです。長いゆで卵♪ラップの芯でロングエッグby 森ラー♪ラップの芯を使った超!超!超簡単な長いゆで卵の作り方です。形が均一に整ってお弁当に便利