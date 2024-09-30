移住者を支援する自治体が増加していることもあり、地方移住へのハードルは低くなりつつあるようです。しかし、理想的な田舎暮らしから一転、「こんなはずではなかった」と都会へＵターンをするケースも珍しくありません。「シニアが後悔しない田舎暮らしのコツ」について、CFPでFP事務所MIRAI代表の山粼 裕佳子氏が、事例をもとに検証します。老後は田舎で…定年後、地方移住の夢を叶えた68歳夫婦石河さん（仮名）は昭和31