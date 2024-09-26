¿åÂ²´Û¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î"Ãç´Ö"¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ì¤Ï2024Ç¯9·î21Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¢¤­¡Ê¡÷akira1027_photo¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤¿¤ë¿åÂ²´Û¤Ç¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÒì¤­¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡£¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó18¼ï¼ÂÊªÂç¥Ñ¥Í¥ë¡×¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤¬¥º¥é¥ê¡£¤½¤Î°ìÈÖÀèÆ¬¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÃËÀ­¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²¿¤À¤«¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç