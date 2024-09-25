自動車販売事業を軸にグローバルで展開する総合商社の双日が2024年9月24日、韓国の自動車メーカー、キア（Kia Corporation）が開発中のEVバン「Platform Beyond Vehicle（以下PBV）」の日本国内における販売総代理店契約を締結したと発表した。PBVは2026年春ごろに全国での販売開始を予定している。 【画像】PBVは専用プラットフォームに、ニーズに合わせて仕立てられる自由度の高さが特徴 PB