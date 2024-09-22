業務スーパーの冷凍スイーツに『メイちゃんのうさぎまん（カスタード）』なる商品が登場しました。商品名のセンスは謎ですけど（メイちゃん？）、味も見た目も優秀な一品なんです。ふっくら厚みのあるまんじゅう生地に、卵とココナッツミルクの風味が強いカスタード餡。何個でも食べられる軽やかな風味で、お茶請けにちょうどいいおいしさですよ。『メイちゃんのうさぎまん（カスタード）』の価格・内容量は？『メイちゃんのうさぎ