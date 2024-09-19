◆ 6試合ぶり盗塁で「48−49」ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平選手（30）が現地時間18日のマーリンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回に今季49盗塁目をマークした。マーリンズ先発は4年目左腕ウェザーズ。初回の第1打席、カウント1-0から内角ボールゾーンのフォーシームを左中間に弾き返して出塁すると、続くムーキー・ベッツへの初球ですぐさま二塁への盗塁に成功。送球が逸れる間に三塁へ進んだが、3番テオスカー