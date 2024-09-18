米誌『USニューズ＆ワールド・レポート（U.S.News ＆ World Report）』が発表した2024年「世界最高の国」のランキングで、日本がスイスに次いで2位にランクインした。近年、日本を訪れる外国人観光客が急増する中で、彼らが興味を持つと思われる食、文化、歴史といったものよりも、「起業家精神」が評価された。【この記事の他の写真を見る】米誌『USニューズ＆ワールド・レポート（U.S.News ＆ World Report）』が毎年発表する「