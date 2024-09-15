元AKB48の“こじはる”こと小嶋陽菜のセクシー路線が話題だ。【写真】「ムンムン」しか伝わらない、こじはるの美ボディ小嶋は、9月13日更新のInstagramでブラトップとガードル姿をアップした。小嶋は「ボディラインを整えて洋服を着こなすベースを作ってくれるガードルは、私にとって絶っっ対に欠かせないアイテム。着用することで理想的なヒップラインを実現でき、お腹もおさえてくれる。見た目もランジェリーのように美し