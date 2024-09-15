9月12日放送のトークバラエティ『ダウンタウンDX』（日本テレビ系）に、平野莉玖がゲスト出演。兄がNumber_i・平野紫耀ということで知られているが、本人もアーティストやアパレル会社社長として活躍。そんな莉玖が、今回の番組で愛車などを披露したことに対し、ネット上にはネガティブな意見もみられた。【写真】総額2000万円超え! 平野紫耀の弟・莉玖のセレブっぷりが衝撃同番組はこの日「衝撃！ 芸能人のお買い物大公開」を