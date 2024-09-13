米ロックバンド「ボン・ジョヴィ」のフロントマン、ジョン・ボン・ジョヴィ（62）が、橋から飛び降りようとする女性を説得し、人命救助したことが分かった。公開された地元警察の映像には、ジョンが手すりの向こうに立つ女性に話しかけて橋の内側へ誘導すると、固いハグを交わす場面が映されていた。ジョンはその時、ミュージックビデオの撮影を行っていた。ジョンの勇敢な姿に、SNSでは「真のヒーロー！」「涙が出るほど感動した