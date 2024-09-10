元「ももいろクローバーZ」の歌手・有安杏果さんが2024年9月9日、英語力を測る国際的な試験「TOEIC」のリスニング＆リーディングテスト（LR）で875点まで上がったとXで明かした。「これからも精進していきたいと思います」有安さんは9日、990点満点のTOEIC LRで800点以上を達成することが英語学習の大きな目標だったと説明した上で、自己ベストの875点だったと報告。「やったぞーー！！」などと喜びを露わにした。「ここまで来るの