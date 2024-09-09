俳優の伊藤健太郎が、所属事務所を退社することが判明した。9月9日の『Sponichi Annex』の報道によると、翌10日の契約満了に伴い、所属する『イマージュエンターテインメント』を退社する予定だという。【写真】「いつの間にパパに」ファンも驚愕、独立した伊藤の“子連れショット”伊藤といえば、2020年10月にひき逃げの疑いで逮捕され、一時は活動を自粛していたが、2021年に復帰。今年は『街並み照らすヤツら』（日本テレビ