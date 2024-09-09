元モーニング娘。でタレントの辻希美の夫である俳優の杉浦太陽が9月3日、「セイア矯正がんばりました」のタイトルでブログを更新。13歳の長男の歯科治療の様子を報告した。【写真】「常識がない」辻希美夫妻が投稿した長男の超プラベ写真長男の歯科矯正を立ち会った杉浦太陽長男は歯科矯正の治療をはじめるにあたり、乳歯を含めて5本の歯を抜く必要があり、この日に病院で施術を受けたようだ。杉浦は「先生がご両親も是非見