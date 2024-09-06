スターリングプロダクトは、ゲーミングチェアの脚部に装着する「ゲーミング防災バッグ」を発表！ スターリングプロダクト「ゲーミング防災バッグ」  スターリングプロダクトは、ゲーミングチェアの脚部に装着する「ゲーミング防災バッグ」を発表しました。 なお製品は、2024年9月26日(木)から9月29日(日)まで幕張メッセで行われる東京ゲームショウ2024のスターリングと共同出展するブース内に展示。2024年10月