Æü¾ï¤Ç¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥È¡Ö¥²¡¼¥ß¥ó¥°ËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¡×

スターリングプロダクトは、ゲーミングチェアの脚部に装着する「ゲーミング防災バッグ」を発表!

スターリングプロダクト「ゲーミング防災バッグ」

スターリングプロダクトは、ゲーミングチェアの脚部に装着する「ゲーミング防災バッグ」を発表しました。

なお製品は、2024年9月26日(木)から9月29日(日)まで幕張メッセで行われる東京ゲームショウ2024のスターリングと共同出展するブース内に展示。

2024年10月9日(水)から10月11日(金)まで東京ビッグサイトで行われるRISCON危機管理産業展2024でもスターリングと共同出展するブース内に展示する予定です。

■商品の特徴

*ゲーミングチェアの脚に装着するから置き場所問題も解決

イス座面と脚部分の間の余白スペースを活用し、イス脚部にベース部分を固定することで、重心が低くなり、キャスター付きのチェアなら掃除の際も簡単に移動でき、日常でも邪魔にならない防災バッグを開発しました。

*カンタン着脱で“イザッ”というとき、「ワンタッチ」で着脱可能

バッグ部分は「ワンタッチ」で取り外しが可能で、取り外し後はウエストバッグやボディバッグにしてすぐに持ち出せます。

*日本製の特殊なリフレクター生地採用

ゲーミングカラーに反射する日本製のリフレクター生地を使用することで、ゲーミングチェアとの相性はばっちりです。

*個人の事情に合わせた備えがより身近に

備蓄の際によく言われるのは、常備薬や予備のメガネなど個人的に必要なものの備蓄です。

それらを自分のイスに装着することで、備薬をローリングストックするのにも役立ちます。

また、メンテナンスの時にも物置をさがす必要もなく備えをより身近なことにすることができます。

*防災以外にもすぐに持ち出せるおもちゃ箱として整理整頓にも活躍

携帯型ゲーム機やソフト、お気に入りのカードゲームのデッキなどを整理して収納しておけば、そのまますぐに持ち出せるおもちゃ箱としてお部屋の整理整頓にも使えます。

*お祝い用のギフトやプレゼントにも最適

ゲーム好きの友人への入学祝や就職祝い引っ越し祝いなどのギフトやプレゼントに最適です。

ゲーミング防災バッグ5L

品番 :GMB-5L1

サイズ:W260×D155×H155mm

容量 :5L

重さ :425g

JAN :4595057315000

素材 :ポリエステル・ポリエチレン・PVC

ゲーミング防災バッグ8L

品番 :GMB-8L2

サイズ:W360×D235×H155mm

容量 :8L

重さ :530g

JAN :4595057315093

素材 :ポリエステル・ポリエチレン・PVC

販売場所: WEBショップなど

URL : https://sterlingproduct.co.jp/gaming.html

■東京ゲームショウ2024

会期:2024年9月26日(木)〜9月29日(日)

ビジネスデイ:9月26日(木)10:00〜17:00

9月27日(金)10:00〜17:00

一般公開日 :9月28日(土)10:00〜17:00

9月29日(日)09:30〜16:30

会場:幕張メッセ 国際展示場10ホール ゲーミングライフスタイルコーナー

小間番号:09-E45

■RISCON危機管理産業展2024

会期:2024年10月9日(水)〜11日(金)10:00〜17:00

会場:東京ビッグサイト 西1ホール

小間番号:1X-20

