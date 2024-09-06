■「大のトランプ嫌い」から一転、迷走の副大統領候補に今年11月5日の米大統領選を前に、共和党ドナルド・トランプ陣営の旗色が冴えない。トランプ氏自身が陰謀論めいた言動で混乱を招いているほか、輪をかけて痛手となっているのが、副大統領候補に自ら指名したJ.D.ヴァンス上院議員の迷走だ。写真提供＝Gordon Annabelle／CNP／ABACA／共同通信イメージズ2024年7月16日、米ウィスコンシン州ミルウォーキーのファイザーブ・フォ