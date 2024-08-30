「どおりで久本と動作似てるわ」鈴木奈々が創価信仰告白、想起される芸能人Smart FLASH

「どおりで久本と動作似てるわ」鈴木奈々が創価信仰告白、想起される芸能人

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 鈴木奈々創価学会の機関紙に登場した件をFLASHが取り上げた
  • 8年間にわたる熱心な信仰を告白したことが報じられ、Xで話題に
  • 「どおりで久本と動作似てるわ」などと久本雅美を思い浮かべる声が多かった
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