原付による「当たり屋」が多発原付バイクが自動車に “わざと” 突っ込んで保険金を請求する詐欺事件が、昨今の英国で多発している。【画像】英国市民の「足」として活躍するコンパクトカー【ヒョンデi20の内外装をチェック】全21枚大手保険会社アリアンツ（Allianz）の調査によると、「金目当ての衝突（Crash for cash）」詐欺の発生件数は2023年に60倍に増加し、特にロンドンの自動車ドライバーが大きな被害を受けているという