NTT東日本NTT西日本は7月26日、天気予報を案内する「177」のサービスについて、2025年3月31日をもって提供を終了すると発表。終了する理由についてNTT東日本広報室に問い合わせると、【写真】紙版は廃止の『タウンページ』イメージキャラクターは大人気女優「気象情報を電話で確認する手段として長年ご利用いただいておりましたが、テレビのほかスマートフォン、インターネット等の普及に伴い、気象情報の確認手段が多様化して