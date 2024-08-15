夕刊フジ公式X（＠yukanfuji_hodo）よりJ-CASTニュース

夕刊フジ、無関係な女性の写真を掲載し炎上 謝罪もネタ元は音信不通に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 夕刊フジ編集局が、無関係の女性の写真を紙面に掲載したとしてXで謝罪した
  • 女性が無断転載されたとXで報告したことで、夕刊フジに批判が殺到していた
  • 同紙によると、写真を送ってくれた取材相手は音信不通になっているという

◆無断転載されていた写真（現在は解決済み）

記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 木村 配信で見せた「格の違い」
  2. 2. バド渡辺勇大結婚 お相手に仰天
  3. 3. 下品で不快 マツコ食べ方が波紋
  4. 4. 急激に老化が進む年齢 海外研究
  5. 5. センスない…ひるおび放送が波紋
  6. 6. 三崎優太氏 巨額損失の理由告白
  7. 7. さんまと会わせるな「お達し」か
  8. 8. ガンプラの箱すり替え 一部始終
  9. 9. 吉田羊「旦那様」との写真に騒然
  10. 10. 「中国人への差別」伊勢丹に批判
  1. 11. 酒に酔い胸倉掴む? 女子高生逮捕
  2. 12. 臓器全摘 週3ラーメン続ける芸人
  3. 13. 吉田美佳子 24歳上の男性と結婚
  4. 14. 五輪銀の選手 日本国籍放棄の訳
  5. 15. ラウール主演映画 興収苦戦の訳
  6. 16. 体操金・谷川「噂の写真」に反響
  7. 17. 三原じゅん子氏の首相批判に呆れ
  8. 18. 「ランジャタイ」ANN 配信休止へ
  9. 19. フワ共演NGタレント 意味深発言
  10. 20. 石破氏 議員から支持されぬ理由
  1. 1. ガンプラの箱すり替え 一部始終
  2. 2. 「中国人への差別」伊勢丹に批判
  3. 3. 酒に酔い胸倉掴む? 女子高生逮捕
  4. 4. 三原じゅん子氏の首相批判に呆れ
  5. 5. 立花孝志氏 次期首相を大胆予測
  6. 6. 「人生あるので許して」犯人懇願
  7. 7. 石破氏 議員から支持されぬ理由
  8. 8. 新人では異例? 小室圭さんの契約
  9. 9. 駆け込みディズニーでごった返し
  10. 10. 天皇陛下&愛子さま 愛読する漫画
  1. 11. 台風7号で運休 交通情報まとめ
  2. 12. 台風7号 関東は昼ごろから荒天に
  3. 13. 神奈川県で地震発生 最大震度4
  4. 14. 東京から乗り換え1回「秘境駅」
  5. 15. 地雷パパ共有? パパ活交流サイト
  6. 16. 体臭批判で炎上 深刻化する香害
  7. 17. 横須賀基地 またドローン飛行か
  8. 18. 軽ワゴン逆走で事故 県警が断定
  9. 19. 水道水「かび臭」濃度が基準超え
  10. 20. コロナ感染者の23% 後遺症の疑い
  1. 1. 痛風の危険性? 夏のヤバい悪習慣
  2. 2. 社長室に卓球台? ユニークな会社
  3. 3. 介護業界 低給与の本当の原因
  4. 4. 元日本代表がホストへ…意外な訳
  5. 5. 東京海上 出向者が情報漏らす
  6. 6. 盗難から4カ月 三原議員愛車の今
  7. 7. 耳掃除のペース 毎日やるのはNG?
  8. 8. トルコ・イスラエルの関係修復(オバマ…
  9. 9. ポスト岸田 進次郎氏めぐり動き?
  10. 10. 元首相銃撃で辞職 県警TOPの現在
  1. 11. 首相退陣 休みなくぼやく官僚も
  2. 12. スマホ手放せぬ幼児 戦慄の現場
  3. 13. 佳子さま差し色コーデに感激の声
  4. 14. 悠仁さまが園遊会出席へ? 指摘
  5. 15. 東京メトロ東西線 計画運休へ
  6. 16. 副市長が職員勤務中にパチンコ
  7. 17. ［深層ＮＥＷＳ］自民党総裁選「多くの…
  8. 18. 秘書の給与搾取…議員に厳しい声
  9. 19. 旅館の壁にG 恋人反応で別れ決意
  10. 20. 1日で元がとれるサブスクが話題
  1. 1. 五輪銀の選手 日本国籍放棄の訳
  2. 2. ブレイキンで0点 ものまねに賛否
  3. 3. 1台のTVに444台接続 ギネス認定
  4. 4. 早田ひなの発言巡り中国で波紋
  5. 5. BTS・SUGA出頭予定 報道陣待機
  6. 6. 中国観光地でエスカレーター事故
  7. 7. 19歳息子が豊胸 母は医院に憤り
  8. 8. Disney+契約者は訴訟NG?米で主張
  9. 9. 顔に針1500本 犬が食べかけた物
  10. 10. 世界遺産 750km運ばれた可能性
  1. 11. 独2歳児の描いた絵が4300万円に
  2. 12. バイデン氏 オバマ氏に不満か
  3. 13. 炎天下 車に放置された米2歳死亡
  4. 14. サル痘の変異株 欧州で初確認
  5. 15. 松山英樹が窃盗被害 メダル無事
  6. 16. サル痘 WHOが「緊急事態」と判断
  7. 17. 韓プロ野球 日本人投手巡り抗議
  8. 18. 米俳優ペリー氏死亡で医師ら訴追
  9. 19. 「きみに読む物語」米女優死去
  10. 20. T・クルーズ 中年の星への転換点
  1. 1. 急激に老化が進む年齢 海外研究
  2. 2. 車ディーラー直面 衝撃クレーム
  3. 3. 義妹が遺産要求 あわや人生崩壊
  4. 4. 「西向きタワマン」選んだ理由
  5. 5. 急に父親が失明 介護の幕開けに
  6. 6. 日本郵便 16日は千葉の業務休止
  7. 7. カレー1食分費用 過去10年で最高
  8. 8. 「金龍ラーメン」しっぽ切断へ
  9. 9. ヤマト 一部地域で配送中止へ
  10. 10. 関東に台風接近 通信会社の対応
  1. 11. Uber Eats 報酬改悪で人手不足か
  2. 12. バイトやめられない 52歳の窮状
  3. 13. 消えた「駅ナカジュース店」の今
  4. 14. 無印 価格改定も客離れ起きぬ訳
  5. 15. 大和「水上特攻」79年目の真実
  6. 16. 東大生なら30秒でできる?クイズ
  7. 17. 新幹線&山手線 運休可能性に悲鳴
  8. 18. 「青春18きっぷ」誕生の背景
  9. 19. サムスン 五輪支援続ける理由
  10. 20. 解体業者 クルド人作業員使う訳
  1. 1. iPhone撮影 写り込む人消す設定
  2. 2. Amazonで人気のリュックが50%OFF
  3. 3. 車の燃費 悪くなる原因と対処法
  4. 4. AirPods ProがAmazonで13%OFFに
  5. 5. セブンのたまごサンドが米上陸
  6. 6. 【速報】1万7000円の超格安パソコン「N…
  7. 7. 映画「マトリックス」で有名な特殊効果…
  8. 8. 「#ワークマン女子」オープンへ
  9. 9. Ryzen 9 9950X &amp; Ryzen 9 9900Xを…
  10. 10. iPhone SE4はRAMが8GBになりそう=Apple…
  1. 11. 理研など、スパコンでK中間子崩壊にお…
  2. 12. 金魚の写真やイラストやグッズを集めた…
  3. 13. バーガーキング「シュリンプワッパー」…
  4. 14. AIが自動生成した画像かどうか見破って…
  5. 15. Raptor Lake Refreshを試す【詳報版】 …
  6. 16. 大黒屋「AI音声対話アバター」ビデオ通…
  7. 17. 【日沼諭史の体当たりばったり!】もし…
  8. 18. 音質が好評 3000円のイヤホン
  9. 19. 暑さ乗り切るアイリスオーヤマ「夏家電…
  10. 20. 中国のセックスロボ 今年完成か
  1. 1. バド渡辺勇大結婚 お相手に仰天
  2. 2. 大谷の折れたバット 投手の方へ
  3. 3. 堀米雄斗 米警察の衝撃エピ告白
  4. 4. 朗希の緊急降板「総合的な判断」
  5. 5. SHIGEKIX 北口榛花の職業病告白
  6. 6. ライルズ 五輪後の行動が物議
  7. 7. 東野有紗 相方の結婚相手に言及
  8. 8. 「何様のつもり」への反論に反響
  9. 9. 美女アスリートにアロン顔真っ赤
  10. 10. 無職時代に300万稼いだ女子選手
  1. 11. 五輪報道に「強烈違和感」のワケ
  2. 12. 角田夏実のルーティン 驚きの声
  3. 13. 16歳金メダリストの頭抱えた宿命
  4. 14. 室伏氏要求にハラスメント指摘も
  5. 15. バド渡辺 先輩への贈り物に衝撃
  6. 16. 亡くなった調教師の生前コメント
  7. 17. 「0点」ダンサー選考巡り請願書
  8. 18. 甲子園の強豪 続々敗退の原因か
  9. 19. 北口榛花は帰国せず 驚きの理由
  10. 20. 三笘が代役候補? マンC逸材骨折
  1. 1. 木村 配信で見せた「格の違い」
  2. 2. 下品で不快 マツコ食べ方が波紋
  3. 3. センスない…ひるおび放送が波紋
  4. 4. 三崎優太氏 巨額損失の理由告白
  5. 5. さんまと会わせるな「お達し」か
  6. 6. 吉田羊「旦那様」との写真に騒然
  7. 7. ラウール主演映画 興収苦戦の訳
  8. 8. 吉田美佳子 24歳上の男性と結婚
  9. 9. 体操金・谷川「噂の写真」に反響
  10. 10. 「ランジャタイ」ANN 配信休止へ
  1. 11. フワ共演NGタレント 意味深発言
  2. 12. 「50年前に誘拐」俳優の娘が言及
  3. 13. 工藤静香の差し入れ報告に疑問も
  4. 14. 有吉の壁 しんいちの激変に衝撃
  5. 15. 堀江氏 服役中面会に来た著名人
  6. 16. 知らぬ間に公演中止 出演者複雑
  7. 17. フワちゃん「別人格」に期待も?
  8. 18. 井口浩之に誹謗中傷 正体に絶句
  9. 19. 長谷川京子 SNSで再婚を匂わせか
  10. 20. 阿佐ヶ谷姉妹 姉の衝撃ミス暴露
  1. 1. 何かおかしい 生後2週間で病判明
  2. 2. 無職のヒモ? 超イケメン夫の正体
  3. 3. 卵巣がんで手術も夫から衝撃対応
  4. 4. 夫が最低発言…4歳娘がピシャリ
  5. 5. 愛車のBluetoothで夫の不倫発覚
  6. 6. 無意識? モテない女性の共通点
  7. 7. 嫌いな色は?「あなたの孤独度」
  8. 8. 【誕生月別】爆モテです&#9825;人の心…
  9. 9. 玄関に知らぬ靴…女性抱く夫目撃
  10. 10. ユニクロの「夏の買い足し品」
  1. 11. 離婚後に夫が親権要求 衝撃理由
  2. 12. 令和のロボットアニメ 1位は
  3. 13. 「友だち価格」の要求にモヤモヤ
  4. 14. 1日1分 お腹引き締め簡単習慣
  5. 15. 今のディズニー下調べ必要? 現状
  6. 16. “人気すぎて発売延期”で話題！【GU】…
  7. 17. 聞いちゃダメ！男性に聞くと好感度が下…
  8. 18. 無印夏の名品「リネンワンピ」
  9. 19. 美容師に聞いた「美容室帰りの髪が続く…
  10. 20. 妻が入院中に…最低すぎる不倫夫
x