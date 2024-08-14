スポーツ庁・室伏広治長官週刊女性PRIME

ブレイキンAMIに「一発芸」要求？室伏広治氏の失礼発言に呆れ声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • パリ五輪メダリストらが首相を表敬訪問したと週刊女性PRIMEが伝えた
  • 室伏広治氏がブレイキン・AMIに即興でダンスを踊らせようとする場面が
  • ネットでは「ブレイキンを軽く見ている証拠」などと呆れ声が相次いでいた
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