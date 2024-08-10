前回王者のズベレフが大会後に本音を漏らした(C)Getty Images多くのアスリートたちが拠点としているパリ五輪の選手村だが、その評価は終盤戦に入っても一向に改善の気配がない。 【画像】エアコンなしの質素なデザイン？ パリ五輪選手村の全容をチェック今回、不満を漏らしたのは、男子テニス世界ランク4位のアレクサンダー・ズべレフ（ドイツ）だ。東京五輪の男子シングルスで金メダルに輝いている27歳だが、ディフェンディ