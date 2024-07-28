ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース パリ五輪(2024) バスケットボール 南スーダン スーダン 国歌斉唱 パリ五輪ニュース THE ANSWER パリ五輪で再び不手際？南スーダンの国歌演奏でスーダンの国歌が流れたか 2024年7月28日 22時8分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 ざっくり言うと パリ五輪バスケ男子のグループC、南スーダンープエルトリコ戦 試合前、南スーダンの国歌演奏の場面で、誤ってスーダンの国歌が流れたそう 会場は混乱し、間違った国歌が中止されるまで旗を振り叫び続けたという 記事を読む 関連の最新ニュース パリ五輪(2024) 記事時間 07/28 23:05 錦織圭、パリ五輪で4大会ぶりの初戦敗退「自分に自信がなくて…」 記事時間 07/28 17:33 トライアスロンの練習中止に…セーヌ川水質が基準満たさず「パリ五輪」 記事時間 07/28 22:50 パリ五輪・馬術 ベルサイユ宮殿に設置された「雄鹿」の障害物が話題