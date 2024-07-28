五輪初勝利を収めたバスケットボール南スーダン代表【写真：Getty Images】THE ANSWER

パリ五輪で再び不手際？南スーダンの国歌演奏でスーダンの国歌が流れたか

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • パリ五輪バスケ男子のグループC、南スーダンープエルトリコ戦
  • 試合前、南スーダンの国歌演奏の場面で、誤ってスーダンの国歌が流れたそう
  • 会場は混乱し、間違った国歌が中止されるまで旗を振り叫び続けたという
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