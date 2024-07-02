希望ナンバーの人気ランキング、軽自動車部門で1位になった「358」とは街の交通を見ていると、ナンバープレートの数字を「358」にしているクルマが多く走っています。実はこの「358」は非常に人気のナンバーですが、一体どのような理由で選ばれているのでしょうか。なぜ「358」は人気ナンバーなのか？【画像】「えっ…！」 1008？ これが「難解な希望ナンバー」の答えです！新しくクルマを購入したときやクルマの名義・住所