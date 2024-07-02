ポルトガル代表はスロベニアとのEURO決勝トーナメント1回戦に勝利し、準々決勝進出を決めた。スコアレスで迎えた延長戦ではPKのチャンスが到来するも、39歳のクリスティアーノ・ロナウドが失敗。相手守護神ヤン・オブラクにPKを阻止されると、思わず号泣していた。延長戦でも決着がつかずにPK戦となると、ロナウドは1人目として今度は成功！ポルトガルは守護神ジオゴ・コスタが3人連続でPKを阻止し、英雄になった。試合後、ロナウ