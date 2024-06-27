ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、敵地でのホワイトソックス戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席で今季25号アーチを放った。 ■2位のオズナと「4本差」に 前日の試合では、先制の24号アーチと決勝適時打で4打数2安打2打点の大活躍を見せた大谷。この日も序盤から打撃好調、2戦連発の豪快アーチが飛び出した。初回、先頭打者で入った第1打席。大谷は相手先発エリック・フェッディ投