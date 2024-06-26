Googleが新製品発表会イベントを日本時間8月14日2時より開催！Googleは25日（現地時間）、自社ブランドで「Made by Google」として開発・販売しているハードウェア製品の発表イベント「Made by Google Event - VIII・XIII・MMXXIV」を現地時間（PDT）の2024年8月13日（火）10時より開催するとお知らせしています。日本時間（JST）では8月14日（水）2時から。イベントの模様は公式YouTubeチャンネル（ MadebyGoogle ）にてライブ配