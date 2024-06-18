サッカー元日本代表でＪリーグ横浜Ｆ・マリノスＯＢの中沢佑二さんが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド日本サッカーここだけの話」に出演した。同じディフェンダー（ＤＦ）出身のＭＣ槙野智章さんと「ディフェンス論」について語ったほか、日韓ワールドカップ（Ｗ杯）直前で代表メンバーから外れた経験を振り返った。「フェアプレー賞」に複雑なまなざし元日本代表のセンターバックという共通点を持つ中沢さんと槙野さ