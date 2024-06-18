年金受給者ばかり7人とデートを重ねているというコロンビアの女性が物議を醸している。女性は「7人との間に愛はない。これはビジネス」と割り切って一緒に暮らしているそうで、双方にとって利益がある“ウィンウィン（Win-Win）の関係”であることを強調している。メキシコのニュースメディア『Quinto Poder』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】【この記事の動画を見る】コロンビアの都市バランキージャ出身のリナさん（L