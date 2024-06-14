東京・渋谷区でメンズエステ店を営業し、違法に性的なサービスを提供したとして、経営者の男らが逮捕されました。警視庁によりますとメンズエステ店の経営者・広川恭一郎容疑者と従業員の男は、風俗営業が禁止されている渋谷区のビルの一室で、従業員の女に性的サービスをさせた疑いがもたれています。この店舗は、区立小学校の近くで、8年ほど営業を続けていたとみられ、保護者から区役所に「本当に健全な店なのか」と相談があり