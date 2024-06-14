霜降り明星粗品（31）が14日までに更新された千原せいじ（54）のYouTubeチャンネル「せいじんトコ」に出演。元雨上がり決死隊宮迫博之（54）との”舌戦”に言及した。せいじが「お前さあ、あれなんで、宮迫のおっさんのことあんなボロクソ言うの？お前、すごい（言う）よなあ」と聞くと、粗品は「結構、僕、言いますね」。せいじが「宮迫のおっさんと、そんなからみもなかったやろ？」と問うと、粗品は「『アメトーーク！』で