【MLB】パドレス6-1アスレチックス（6月10日（日本時間（6月11日））【映像】打者の手元で急加速する“火の玉ストレート”6月10日（日本時間（6月11日）に米・カリフォルニア州サンディエゴのペトコ・パークで行われたインターリーグ、サンディエゴ・パドレス対オークランド・アスレチックスの一戦で、“元・虎の守護神”パドレスのロベルト・スアレスが、見事な“3者連続三振締め”を披露し、野球ファンの間で話