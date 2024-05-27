新垣結衣＆星野源「本当の夫婦仲」を証言「結婚してよかった」惚気も？Smart FLASH

新垣結衣＆星野源「本当の夫婦仲」を証言「結婚してよかった」惚気も？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 星野源を巡る憶測投稿がX上を騒がせた件について、FLASHが伝えた
  • 新垣結衣との「本当の夫婦仲」を、星野と長く仕事をするラジオ関係者が証言
  • 「本当に結婚してよかった」とよく口にしていて、惚気ることもあるという
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