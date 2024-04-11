和泉元彌＆羽野晶紀夫妻の休日都内で桜の開花が発表された数日後の休日、桜を一目見ようと公園に訪れる家族連れが目立っていた。そんななか、とあるショッピングモールでは、芸能界きってのおしどり夫婦もデートを楽しんでいたようだ──。「和泉元彌さんと羽野晶紀さん夫婦が、スーパーでお買い物をしていました。お惣菜売り場で品定めをしてから2つ中華弁当を購入すると、奥さまが支払いをしていましたね」（店内に居合わせた