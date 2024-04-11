和泉元彌羽野晶紀夫妻の休日都内で桜の開花が発表された数日後の休日、桜を一目見ようと公園に訪れる家族連れが目立っていた。そんななか、とあるショッピングモールでは、芸能界きってのおしどり夫婦もデートを楽しんでいたようだ──。「和泉元彌さんと羽野晶紀さん夫婦が、スーパーでお買い物をしていました。お惣菜売り場で品定めをしてから2つ中華弁当を購入すると、奥さまが支払いをしていましたね」（店内に居合わせた