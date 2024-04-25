タイで日本人男性の切断された遺体が見つかった事件で、地元警察が殺人などの疑いで逮捕状を取った暴力団関係者の日本人2人がタイを出国し、ラオスに逃亡した可能性があることがJNNの取材でわかりました。この事件は、タイの首都近郊にあるノンタブリー県で日本人の椛島良介さんの切断された遺体の一部が相次いで発見されたものです。地元警察は、殺人などの疑いで日本の暴力団関係者の加藤拓也容疑者（49）と鈴木浩斗容疑者（27）