ゴールデンウイーク期間の「ハワイ線」予約数が過去最多だと、全日空（ANA）が2024年4月19日に発表した。前年比約1.5倍の約1万6000人が予約した。コロナ前の19年比でも、約1.2倍増だ。一方、円安の加速で1ドル＝154円を突破。加えて米国の物価高で、以前よりもハワイの旅行費は高騰している。SNSでは「みんなお金持ちだな」「円安だから無理」などと驚く声も。航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏に、日本人旅行客のハワイ人気の理