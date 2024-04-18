店内で商品を盗む人を監視する「万引きＧメン」が万引きしたとして、岡山県警岡山中央署は１７日、岡山市中区の保安員の男（６３）を窃盗容疑で逮捕した。「持っている金を使いたくない。自分だけ得をしようと思って盗んだ」と容疑を認めているという。発表によると、男は１６日午後６時５０分頃、同市北区のスーパーで私服で勤務中、排水口洗浄剤１パック（税込み２５０円）を買い物カゴに入れ、店内の人目の少ない場所で自分