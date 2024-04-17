サッカーの元日本代表主将でドイツ1部アイントラハト・フランクフルトに所属する長谷部誠（40）は17日、記者会見を開いて今季限りでの現役引退を表明した。地元報道陣を前にドイツ語で会見し「まずは皆さん、今日は来てくれてありがとうございます。私は今季終了後に現役を引退します」と話した。そして「家族などと相談して今が良い時期と総合的に判断しました。娘にはまだ言っていません。学校で話してバラしてほしくなか