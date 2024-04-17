ＤｅＮＡは１６日、米大リーグ・ジャイアンツからＦＡとなっていた筒香嘉智外野手（３２）の獲得を午後２時２５分に発表した。これは筒香の愛称でもある「２２５（つつごう）」にちなんだ粋な発表時間で、５年ぶりの古巣復帰となったが、なぜ筒香はＮＰＢの複数球団が獲得に名乗りを上げた中、古巣への復帰を選んだのか。近年まれに見る大どんでん返しだったのではないだろうか。一部スポーツ紙が巨人獲得決定的と報じた８日時