米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）が先月、フロリダ州のある住宅を襲った宇宙ゴミが、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）から捨てられた破片であることを１５日（現地時間）、確認した。ＡＦＰ通信によると、ＮＡＳＡは「調査の結果、貨物運搬台にバッテリーを搭載する際に使用する飛行支援装備から落下したと推定される」とし、「この物体はインコネルで作られており、高さは１０センチ、重さは０．７キロ、直径は４センチ」と明らかにした。