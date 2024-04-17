「こちらの事実誤認だと主張していますが、私たちは何も誤解していません。誠実じゃないですよね」──悔しさをにじませて語るのは、今春、いなば食品株式会社の入社辞退したA子さんだ。【写真】天井からは雨漏り……「いなば食品」ボロボロ社宅内の様子、入社辞退者らのグループチャットのスクリーンショット他『週刊文春』の報道によると、静岡県内で勤務する予定だった一般職の女性たちが相次いで入社を辞退し、その割合は9割に