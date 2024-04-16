シンガーソングライターのｍｉｗａ（３３）が１６日、自身のインスタグラムを更新。ドラマ「厨房のありす」（日本テレビ系）の主題歌「それでもただ」を含むニューアルバム「７ｔｈ」のジャケット写真を公開した。ジャケットは初回盤、通常版、完全版の３パターンで、髪色を思いきり明るくしてイメージチェンジしたｍｉｗａがそれぞれこちらを見つめる構図だ。ｍｉｗａといえばデビュー以来、ロングの黒髪にぱっつん前髪のイ