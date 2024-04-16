JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC: Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center)は4月15日、「JVN#58236836: バッファロー無線LANルーターにおける複数の脆弱性」において、バッファローの複数の無線LANルータに複数の脆弱性が存在すると伝えた。これら脆弱性を悪用されると、任意のOSコマンドを実行される可能性がある。JVN#58236836: バッファロー無線LANルーターにおける複数の脆弱性脆弱性