「大学生活を送っていたことは彼女を担当している芸能記者も寝耳に水の極秘事項でした。還暦を過ぎて、またさらに人としての幅が広がったように感じられます」（芸能デスク）【写真】この記事の写真を見る（3枚）3月24日に中央大学法学部の通信教育課程を卒業したと報じられたのは歌手の松田聖子（62）だ。◆ ◆ ◆目立たないように変装して授業に出席中大法学部は法曹界の名門。通信課程4年間の学費は約53万円だ。「通信教育