夫の不倫を義両親に報告したら、なぜか「あなたが悪い！」と責められた人もいますよね。息子が可愛いのはわかるけれど、「自分の子どもが悪いことをしたのに叱らないってどういうこと!?」と余計腹が立ってしまったり。しかし、中には奥さんの味方をしてくれる義家族もいるようで？今回は、「離婚報告をしたときの予想外すぎる結末」の中から、夫をビンタして説教してくれたお義母さんのエピソードをご紹介します。夫にビンタをした