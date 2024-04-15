4月15日、フジテレビ系『めざましテレビ』に、現在放送中の月9ドラマ『366日』で共演している広瀬アリスと眞栄田郷敦が出演した。【関連】広瀬アリス、道枝駿佑の“胸キュンセリフ”に悶絶！SNSでは「反応が最高すぎ」「親近感」と話題に今回番組では、広瀬と眞栄田が“恋バナトーク”する企画を放送。この中で、“好きな人に言われて嬉しい言葉”について、広瀬は“今日、飲みに行くぞ”という言葉を挙げ、眞栄田も、「いいー！」