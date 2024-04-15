ドジャース・大谷翔平選手の口座から日本円で約２４億５０００万円を不正送金した銀行詐欺の疑いで訴追された水原一平容疑者。水原容疑者と賭博の元締め側とのやり取りがわかってきました。水原容疑者が違法なスポーツ賭博を始めたのは２０２１年９月のこと。米連邦検察の資料によりますと、次のようなメッセージがあったということです。【２０２１年９月】（水原容疑者）『サッカー（賭博）でふざけて遊んでいるんだ（笑