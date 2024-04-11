（新北中央社）北部・新北市政府衛生局は10日、同市内にある回転ずしチェーンくら寿司2店舗で食事した客が食中毒とみられる症状で医療機関を受診したとの通報が、先月31日から今月10日までそれぞれの店舗で2件ずつ寄せられたと発表した。2店舗に対して営業停止を命じた他、市内全ての店舗で全面的な検査を行うと明らかにした。同局が営業停止を命じたのは、新荘宏匯店と淡水站（駅）前店。同局食品薬物管理科の楊舒秦科長は中央社