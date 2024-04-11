ABEMAで放送された石橋貴明のスポーツバラエティ『緊急渡米！石橋貴明のベースボールのおかげです。』で、野球好きの芸能人たちを集めた『マニアック野球クイズ大会』を開催。【映像】石井一久が爆弾発言する瞬間その際、なぜか“野球好き芸人”に混ざる形で“回答者”として出演した東北楽天ゴールデンイーグルス元監督の石井一久氏が、思わぬ形で爆弾発言を連発した。クイズの出題を前に、MLBの話題が中心となりそうなこの日の出