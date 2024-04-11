今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『たけのこサイズのたけのこの里を作ってみた with結月ゆかり』というけふご-kefugo-さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）大きいことは良いことだ ということでたけのこサイズのたけのこの里を作ってみました 三日間かけて食べきりました。しばらくたけのこの里を食べなくて良さそうです﻿たけのこサイズのたけのこの里を作ってみた with結月ゆかりたけ