今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『たけのこサイズのたけのこの里を作ってみた with結月ゆかり』というけふご-kefugo-さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）大きいことは良いことだ ということでたけのこサイズのたけのこの里を作ってみました 三日間かけて食べきりました。しばらくたけのこの里を食べなくて良さそうですたけのこサイズのたけのこの里を作ってみた with結月ゆかりたけ
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